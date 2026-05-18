Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 13,04%

Банк России сообщил о снижении средней максимальной процентной ставки по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц. По итогам первой декады мая показатель уменьшился с 13,06% до 13,04% годовых.

Средняя максимальная ставка рассчитывается трижды в месяц и отражает динамику ставок в таких кредитных организациях, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.

По данным регулятора, в третьей декаде апреля ставка составляла 13,06% годовых, а во второй декаде — 13,39%. Максимальная средняя ставка по вкладам за всю историю наблюдений была зафиксирована во второй декаде декабря 2024 года на уровне 22,28%.