Завхоз петербургской школы получил 4 года строгого режима за взятку

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил заведующего хозяйством ГБОУ «Школа №627» Руслана Патранина к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Чиновник признан виновным в получении взятки в 200 тыс. рублей за бездействие при приемке несоответствующего контракту товара — картриджей и чернил на сумму почти 600 тыс. рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что не позднее 29 октября 2024 года между школой и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на поставку картриджей, тонер-картриджей и комплекта оригинальных чернил общей стоимостью 597 544 рубля 23 копейки. Патранин, зная о завышении цены, договорился с представителем поставщика о получении взятки в 200 тыс. рублей за бездействие и непринятие мер по устранению нарушений.

Подсудимый признал вину частично, утверждая, что был лишь посредником. Суд также назначил штраф в 95 тыс. рублей, на 5 лет запретил заниматься деятельностью, связанной с госконтрактами и конфисковал 100 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Кирилл Конторщиков