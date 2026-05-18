Глава Прикамья проинспектировал строительство отеля на базе бывшего ВКИУ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил ход реконструкции здания бывшего Высшего военного командно-инженерного училища (ВКИУ) на ул. Окулова, 4, под гостиницу. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По словам генерального директора компании «Окулова 4» Ивана Малахова, готовность объекта на сегодняшний день составляет 65%. На строительной площадке ежедневно работают более 150 человек. В здании завершено устройство кровли, оконных блоков и витражей, ведется монтаж внутренних перегородок номерного фонда, устройство фасада и инженерных сетей, установка лифтов и подъемников. Завершены работы по технологическому присоединению к инженерным сетям связи, электроснабжения и теплоснабжения. «Также отмечу, что большая часть комплектации будущей гостиницы сформирована за счет поставщиков и производителей из Пермского края», — рассказал Иван Малахов. Дмитрий Махонин по итогам визита отметил, что зданию будет возвращен исторический облик. После завершения работ здесь откроет двери гостиница на 198 номеров. В апреле два пилотных номера были приняты отельным оператором AZIMUT.

Проект реконструкции здания бывшего Высшего военного командно-инженерного училища (ВКИУ) в гостиницу категории «4 звезды» предусматривает обустройство 198 номеров отельного фонда, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, спа- и фитнес-центр. Ожидается, что комплекс сможет ежегодно принимать свыше 27 тыс. гостей.

Инвестпроект по реконструкции здания ВКИУ в отель ведется при поддержке госкорпорации «Туризм.РФ» и Фонда развития Пермского края, по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». В мае 2024 года ООО «Окулова 4» и ООО «Стройуниверсал-Парма» заключили контракт на выполнение комплекса работ по реконструкции здания бывшего ВКИУ в гостиницу. Цена контракта составила 2,09 млрд руб.