Пожилая женщина и ребенок погибли при пожаре в Лобне

В подмосковной Лобне при пожаре в частном доме погибли 66-летняя женщина и ее пятилетний внук. Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела, сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар на улице Школьная произошел вчера около 17:00. После тушения возгорания при разборе завалов пожарные обнаружили тела двух человек. По данным прокуратуры, пожар мог возникнуть из-за неисправности газового оборудования.

Следственный отдел подмосковного управления Следственного комитета России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК). В СКР сообщили, что рассматривают две версии произошедшего — неисправность электропроводки или неосторожное обращение с огнем. Ведомство проведет пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.