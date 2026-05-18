Четыре человека пострадали в ДТП в Воткинском районе, в их числе двое детей

Двое детей и двое взрослых пострадали при столкновении Chevrolet Lacetti и BMW на трассе Воткинск—Чайковский вечером 16 мая. Об этом сообщили в ГАИ Удмуртии.

ДТП произошло около 21:30. 40-летний водитель Chevrolet Lacetti при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW под управлением 23-летнего молодого человека.

5-летний мальчик и 4-летняя девочка, находившиеся в Chevrolet, получили травмы. Несовершеннолетнюю госпитализировали. 23-летнюю пассажирку BMW увезли в реанимацию. Водителю немецкой иномарки оказали разовую медпомощь. В ГАИ отметили, что мальчик перевозился без детского кресла, был пристегнут ремнем безопасности.