Пензенца будут судить за партию контрафактных сигарет на 1,2 млн рублей

Прокуратура Пензенской области направила в суд уголовное дело о незаконном обороте контрафактной табачной продукции (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Обвинение предъявлено 50-летнему местному жителю, который, по версии следствия, с декабря 2024-го по март 2025 года мужчина, не имея лицензии, закупил оптовую партию контрафактных сигарет и хранил ее в арендованном торговом павильоне. С места изъяли более 9 тыс. немаркированных пачек.

Стоимость изъятой партии превысила 1,2 млн руб. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Пензы для рассмотрения по существу.

Нина Шевченко