В Чувашии отменили угрозу атаки беспилотников
В Чувашии в 15:06 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.
«Внимание! В Чувашской Республике отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении.
Режим объявили в 07:00. Это второй случай за день. Угроза атаки БПЛА в республике действовала сегодня с 04:17 до 06:40.
В этот период в аэропорту Чебоксар дважды вводились ограничения на полеты. Сейчас их сняли.