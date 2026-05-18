В Чувашии отменили угрозу атаки беспилотников

В Чувашии в 15:06 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Внимание! В Чувашской Республике отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Режим объявили в 07:00. Это второй случай за день. Угроза атаки БПЛА в республике действовала сегодня с 04:17 до 06:40.

В этот период в аэропорту Чебоксар дважды вводились ограничения на полеты. Сейчас их сняли.

Анна Кайдалова