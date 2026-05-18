Пострадавшго при атаке БПЛА волгоградца выписали из больницы
Волгоградца, который пострадал при атаке беспилотников на Волгоградскую область 30 апреля, выписали из больницы. Мужчина почти три недели проходил лечение из-за осколочного ранения ноги, сообщает ТАСС со ссылкой на областной комитет здравоохранения.
Фото: Сгенерировано ИИ
При атаке украинских дронов на Волгоградскую область в конце апреля пострадал житель Алексеевского района. В ночь на 30 апреля силы Минобороны РФ уничтожили 189 БПЛА над 14 субъектами РФ.
Как сообщал губернатор Андрей Бочаров, в регионе были атакованы Алексеевский и Ольховский районы. В первом также было повреждено частное домовладение.