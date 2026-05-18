Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Пострадавшго при атаке БПЛА волгоградца выписали из больницы

Волгоградца, который пострадал при атаке беспилотников на Волгоградскую область 30 апреля, выписали из больницы. Мужчина почти три недели проходил лечение из-за осколочного ранения ноги, сообщает ТАСС со ссылкой на областной комитет здравоохранения.

Житель Волгоградской области 3 недели лечился после ранения осколками БПЛА

Житель Волгоградской области 3 недели лечился после ранения осколками БПЛА

Фото: Сгенерировано ИИ

Житель Волгоградской области 3 недели лечился после ранения осколками БПЛА

Фото: Сгенерировано ИИ

При атаке украинских дронов на Волгоградскую область в конце апреля пострадал житель Алексеевского района. В ночь на 30 апреля силы Минобороны РФ уничтожили 189 БПЛА над 14 субъектами РФ.

Как сообщал губернатор Андрей Бочаров, в регионе были атакованы Алексеевский и Ольховский районы. В первом также было повреждено частное домовладение.

Марина Окорокова