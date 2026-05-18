Краевые власти подписали концессионное соглашение по созданию экотехнопарка в Софронах

Агентство по сопровождению концессионных проектов и АО «Пермский региональный оператор ТКО» (АО «ПРО ТКО») подписали концессионное соглашение по созданию и эксплуатации экотехнопарка по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в Прикамье. Как сообщили в краевом минЖКХ, комплекс по обработке и утилизации ТКО будет расположен на базе полигона «Софроны». Проект предусматривает создание объекта по обработке ТКО мощностью 300 тыс. тонн в год. Кроме этого, будет проведено обустройство комплекса утилизации органической фракции мощностью 120 тыс. тонн в год. Мощности экотехнопарка позволят обрабатывать более 50% мусора, образованного в Пермском крае, уточняет ведомство.

Инвестиции в проект составят более 4,8 млрд руб., в том числе за счет банковских кредитов. Со своей стороны региональные власти предоставят компании земельные участки. Запуск комплекса планируется на начало 2029 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в 2023 году краевые власти заключили концессионное соглашение с ООО «Энвиком Пермь» для строительства мусороперерабатывающего комплекса на полигоне в Софронах. В мае 2025 года соглашение было расторгнуто из-за невыполнения обязательств концессионером. После этого власти решили заключить концессионное соглашение с подконтрольной краевым властям компанией.