Двух браконьеров задержали за ловлю рыбы в природном парке в Удмуртии

Двух жителей Удмуртии задержали за незаконную ловлю рыбы (ст. 256 УК) в природном парке «Усть-Бельск» на территории Каракулинского района. Об этом сообщили в минприроды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Минприроды Удмуртии Фото: Минприроды Удмуртии Фото: Минприроды Удмуртии Следующая фотография 1 / 3 Фото: Минприроды Удмуртии Фото: Минприроды Удмуртии Фото: Минприроды Удмуртии

Нарушение закона пресекли 13 мая сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения. На место вызвали сотрудников полиции. Во время осмотра были изъяты орудия лова и рыба. По статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы.