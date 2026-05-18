Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Двух браконьеров задержали за ловлю рыбы в природном парке в Удмуртии

Двух жителей Удмуртии задержали за незаконную ловлю рыбы (ст. 256 УК) в природном парке «Усть-Бельск» на территории Каракулинского района. Об этом сообщили в минприроды региона.

Предыдущая фотография

Фото: Минприроды Удмуртии

Фото: Минприроды Удмуртии

Фото: Минприроды Удмуртии

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Минприроды Удмуртии

Фото: Минприроды Удмуртии

Фото: Минприроды Удмуртии

Нарушение закона пресекли 13 мая сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения. На место вызвали сотрудников полиции. Во время осмотра были изъяты орудия лова и рыба. По статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы.