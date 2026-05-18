«Пакка» защитила проект фасовочного оборудования на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Фасовочное оборудование под брендом «Пакка» презентовали в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Российский ответ — импортозамещение с гарантией качества». Об идее проекта рассказал экспертному совету исполнительный директор компании Сергей Запольских.

Сергей Запольских

«Мы разработали и изготовили оборудование для химической и пищевой промышленности для фасовки продуктов на базе шестеренчатых насосов с сервоприводом. Наш автомат позволяет дать нашим клиентам очень высокую точность — 0,25%. У нас абсолютно российское производство: своя металлообработка, своя сборка, свое программирование»,— комментирует спикер.

Компания, по словам Сергея Запольского, работает с 2001 года, имеет собственное производство в Ижевске площадью 2,3 тыс. кв. м и специализируется на линиях розлива, выдува ПЭТ-тары, этикетировочном, укупорочном и упаковочном оборудовании для пищевой и химической промышленности. География поставок компании достаточно обширная: это вся Россия, а также Белоруссия, Молдова, Армения, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан. В 2025 году «Пакка» закрыла экспортный контракт в ОАЭ.

Проект создания фасовочного оборудования для химической отрасли на базе шестеренчатых насосов с сервоприводом реализовывали с 27 октября 2025-го. Основные затраты пришлись на инженерную разработку, изготовление опытного образца, подбор и закупку комплектующих, программирование, сборку, пусконаладочные и испытательные работы. Проект реализован с привлечением внутренних производственных и инженерных ресурсов компании.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.