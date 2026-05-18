В Марий Эл на технику для борьбы с лесными пожарами направят 5,7 млн рублей

В Марий Эл на закупку новой техники и оборудования для борьбы с лесными пожарами выделили 5,7 млн руб. из федерального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики Юрия Зайцева.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

До конца мая планируется приобрести пять единиц спецтехники, 25 единиц пожарного оборудования и более 3,7 тыс. метров пожарных рукавов.

Господин Зайцев отметил, что по итогам пожароопасного сезона 2025 года число лесных пожаров в регионе сократилось более чем вдвое — с 61 до 26 случаев.

Анна Кайдалова