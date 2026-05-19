В Башкирии выделят более 1 млрд рублей на покупку автобусов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии на аукционе выберет поставщика 83 пассажирских автобусов большого и среднего класса. По данным портала госзакупок, на эти цели из регионального и федерального бюджетов выделят до 1,27 млрд руб.

Автобусы на метановом топливе должны вмещать более 90 пассажиров. Итоги аукционов будут известны 27 мая и 3 июня.

Транспорт будут поставлять поэтапно, первая партия из 25 машин прибудет в филиал «Башавтотранса» до 15 сентября, оставшиеся машины привезут к середине ноября.

