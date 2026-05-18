Убыточный производитель дронов «Кронштадт» сменил название и стратегию

ГК «Кронштадт», выпускающая тяжелые беспилотники для Минобороны, завершила реорганизацию: головной компанией стало ООО «Аэромакс», контроль перешел к ЗПИФ «Технофонд». Холдинг намерен выходить из финансового кризиса за счет продаж гражданских дронов, хотя рынок в этом сегменте за 2025 год сократился на треть. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Головной компанией стало ООО «Аэромакс», контроль перешел к ЗПИФ «Технофонд»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Головной компанией стало ООО «Аэромакс», контроль перешел к ЗПИФ «Технофонд»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно данным ЕГРЮЛ и источникам «Ъ», в конце апреля юрлицо ГК «Кронштадт» было переименовано в «Аэромакс». Таким образом завершилась консолидация активов, ранее принадлежавших АФК «Система» (начала выход в 2022 году). По итогам 2025 года группа получила 4,5 млрд руб. чистого убытка, а против АО «Кронштадт» продолжает рассматриваться 58 исков на 700 млн руб. В апреле сообщалось, что долги АО «Кронштадт» достигают уже 2,6 млрд руб.

Летом компания планирует вывести на рынок самый тяжелый в РФ беспилотный вертолет В-200 и агродрон А-50. Однако эксперты сомневаются в быстром успехе: госзаказ на гражданские дроны сокращен втрое, а возврат инвестиций, по оценкам аналитиков, «может занять годы». В самом холдинге ставку делают на масштабирование производства и сервисную поддержку.

Карина Дроздецкая