Убыточный производитель дронов «Кронштадт» сменил название и стратегию
ГК «Кронштадт», выпускающая тяжелые беспилотники для Минобороны, завершила реорганизацию: головной компанией стало ООО «Аэромакс», контроль перешел к ЗПИФ «Технофонд». Холдинг намерен выходить из финансового кризиса за счет продаж гражданских дронов, хотя рынок в этом сегменте за 2025 год сократился на треть. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Ъ».
Согласно данным ЕГРЮЛ и источникам «Ъ», в конце апреля юрлицо ГК «Кронштадт» было переименовано в «Аэромакс». Таким образом завершилась консолидация активов, ранее принадлежавших АФК «Система» (начала выход в 2022 году). По итогам 2025 года группа получила 4,5 млрд руб. чистого убытка, а против АО «Кронштадт» продолжает рассматриваться 58 исков на 700 млн руб. В апреле сообщалось, что долги АО «Кронштадт» достигают уже 2,6 млрд руб.
Летом компания планирует вывести на рынок самый тяжелый в РФ беспилотный вертолет В-200 и агродрон А-50. Однако эксперты сомневаются в быстром успехе: госзаказ на гражданские дроны сокращен втрое, а возврат инвестиций, по оценкам аналитиков, «может занять годы». В самом холдинге ставку делают на масштабирование производства и сервисную поддержку.