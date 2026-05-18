Алексей Миллер назвал «Зенит» самым титулованным клубом России и поздравил с победой
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил петербургский «Зенит» с победой. Он сказал, что в вековой юбилей клуб вошел чемпионством, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Сине-бело-голубые завоевали чемпионский титул
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Век прожить — не поле перейти. Поздравляю всех болельщиков петербургского "Зенита" с победой в столетнем сезоне! Вековую историю борьбы и побед на футбольных полях команда увенчала золотыми буквами "Зенит — Чемпион!" и вписала свои имена в летопись Великого, Легендарного клуба»,— говорится в поздравлении.
Господин Миллер также добавил, что клуб «Зенит» является самым титулованным российским клубом в России.