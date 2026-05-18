«Газпром» в Ижевске подал иск на ТСО Воткинска из-за долга в 46 млн рублей

«Газпром межрегионгаз Ижевск» подал иск в Арбитражный суд Удмуртии (АС УР) о признании МУП «ТеплоСервис» банкротом из-за задолженности в 46 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба газовой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

МУП «ТеплоСервис» — одна из трех теплоснабжающих компаний Воткинска. С прошлого года ее задолженность перед «Газпромом» выросла на 16 млн руб. На данный момент АС УР Удовлетворил исковые требования на 28 млн руб. УФССП по Удмуртии возбудило исполнительное производство. По данным «Чекко», убыток МУП в 2025 году составил 23,5 млн руб. при выручке 82,7 млн руб.

«Сегодня мы обеспечиваем газом 86 теплоснабжающих организаций Удмуртии. Их задолженность в общей сложности превышает 1,5 млрд руб. Крупнейшие должники работают в пяти муниципальных образованиях: Сарапуле, Можге, Воткинске, Завьяловском и Ярском районе. Три теплоснабжающие организации мы банкротим»,— отметил гендиректор региональных компаний «Газпрома» Александр Черкашин.

С начала года «Газпром» в Ижевске подал в суды 60 исковых заявлений о взыскании задолженности за газ с юрлиц на сумму более 900 млн руб., уже взыскано 167 млн руб.

Напомним, региональные компании «Газпрома» предложили правительству Удмуртии увеличить субсидию по программе льготной догазификации вдвое, до 200 тыс. руб.