Стоимость посещения музеев и выставок в Прикамье выросла на 21%

В апреле 2026 года в Пермском крае цены на товары и услуги выросли на 0,2%, при этом в продовольственном секторе цены снизились на 0,1%. Такие данные приводит Пермьстат.

Подешевела большая часть наблюдаемых фруктов и цитрусовых (на 0,3–3,8%). Исключением стали сухофрукты, яблоки и виноград, которые подорожали на 1,7–3,9%. В пределах 5% снизились цены на мясные полуфабрикаты, колбасы, рыбные консервы, творог, шоколад, мороженое. Одновременно выросла стоимость сахара (на 5,2%), баранины (на 3,6%), рыбы (на 2,6%), окорочков куриных (на 2,5%), гречневой крупы (на 2,1%).

Цены на продукцию общественного питания увеличились за месяц на 0,5%.

Непродовольственные товары подорожали в среднем на 0,3%. Дизельное топливо и все марки автомобильного бензина выросли в цене на 0,2–0,5%. В то же время подешевело газовое моторное топливо — на 0,2%.

Цены на услуги в апреле увеличились на 0,4%. Основное влияние на такую динамику оказал рост стоимости проезда в городском автобусе и трамвае (на 5,3–7,5%), комбинированного билета для проезда в городском пассажирском транспорте (на 7,5%), проезда в междугородном автобусе (на 2,4%). Заметно подорожали услуги музеев и выставок (на 21,7%), санаторно-оздоровительные (на 5,3%), ветеринарные услуги (на 2,9%).