Градсовет Оренбуржья одобрил проект реконструкции Центрального рынка в Оренбурге

На заседании регионального архитектурно-градостроительного совета, которое провел губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, большинством голосов проект реконструкции Центрального рынка в Оренбурге был рекомендован к реализации. Завершение всех работ предусмотрено в 2029 году. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как отмечают в ведомстве, рынок закрыт на капитальный ремонт, работают только торговые комплексы, расположенные по периметру участка. Концепция развития территории Центрального рынка предусматривает масштабную реконструкцию объекта и создание большого гастрономического пространства. Будут сохранены торговые здания, выходящие на ул. Володарского и 8 Марта. Павильоны с рыбой, мясом и молоком продолжат работу в течение всего срока реконструкции. Фасады зданий обновят. Сохранится главная входная историческая арка, являющаяся ценным градоформирующим объектом.

Под снос пойдут пять торговых зданий, которые заменят двухэтажными строениями. Многоуровневую парковку отремонтируют. Для поставщиков товара будет разработан отдельный регламент въезда. Идея благоустройства и мощения основана на символических изгибах реки Урал. В орнаментах зданий будет отражен еще один символ Оренбуржья – узор пухового платка.

Руфия Кутляева