Совет директоров «М.Видео» рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров «М.Видео» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, чистую прибыль за прошлый год в 36,9 млн руб. не распределять, сообщили в компании.

Другим решением совет директоров рекомендовал сменить порядок размещения допэмиссии: провести ее по закрытой подписки вместо открытой. Годовое собрание акционеров пройдет 19 июня.

«М.Видео» не платила дивиденды по итогам 2022, 2023 и 2024 годов. Последняя выплата была произведена за третий квартал 2021 года в размере 35 руб. на акцию. Согласно отчетности «М.Видео» по РСБУ за девять месяцев 2025 года, чистая прибыль компании составила 75,3 млн руб. За аналогичный период 2024 года чистая прибыль составляла 150,9 млн руб. По МСФО за 2025 год у компании зафиксирован убыток в 63,6 млрд руб.