ФСБ выявила утечку секретных данных в комитете Волгограда

Сотрудник транспортного комитета администрации Волгоградской области потерял допуск к гостайне из-за угрозы нацбезопасности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Фото: Нина Шевченко

Во время проверки в феврале этого года ФСБ выявила нарушения при работе с секретными документами. Один из сотрудников комитета, имевший доступ к материалам с грифом «совершенно секретно», хранил на компьютере, подключенном к интернету, электронные копии засекреченных документов.

Как сообщили в ведомстве, его действия могли привести к разглашению сведений или их утечке по техническим каналам связи, что создало угрозу национальной безопасности. Чиновник лишен допуска к гостайне.

