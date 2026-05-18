Дмитрий Яковлев покидает правительство Самарской области

В понедельник, 18 мая, на оперативном совещании в правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что исполняющий обязанности вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев покидает свой пост.

По словам главы региона, Дмитрий Яковлев пока остается председателем совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов». Он будет доводить работу по завершению сезона с командой до конца.

Дмитрия Яковлева назначили на должность помощника главы региона по вопросам развития профессионального спорта и созданию объектов спортивной инфраструктуры в октябре 2024 года. До этого он занимал пост министра спорта Тульской области. В декабре 2024 года губдума согласовала кандидатуру Дмитрия Яковлева на пост вице-губернатора региона.

Руфия Кутляева