ГК «Самолет» оспаривает решение о взыскании 200 млн рублей по договору КРТ в Перми

Дочерняя компания федерального застройщика «Самолет» — ООО «СЗ “Заостровка”», реализующая комплексное развитие территории в Дзержинском районе Перми, подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края. Информация об этом опубликована в картотеке суда. Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы назначено на 17 июня.

Напомним, в начале этого года министерство транспорта Пермского края обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 200 млн руб. с ООО «Специализированный застройщик “Заостровка”». Эти средства в бюджет Прикамья общество должно было передать в рамках договоренностей по комплексному развитию территории в Дзержинском районе для капремонта дороги. В марте этого года суд удовлетворил иск министерства транспорта полностью. Кроме того, с иском к компании о взыскании 5,5 млн руб. обратилось также министерство по имуществу Пермского края. В апреле иск был удовлетворен частично.

ООО «Специализированный застройщик “Заостровка”» зарегистрировано в феврале 2023 года. Единственным владельцем компании является ООО «Самолет-Регионы». По данным «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток компании в 2025 году составил 3,32 млн руб. Судя по пояснениям к бухгалтерской отчетности общества, затраты компании по незавершенному строительству составляют чуть больше 1 млрд руб. Долгосрочные заемные средства, полученные обществом со сроком возврата в 2026–2029 годах, составляют 1,002 млрд руб. ООО открыты кредитные линии на сумму более 5,2 млрд руб. Основным кредитором «Заостровки» является Сбербанк, у него находятся в залоге права аренды на три земельных участка. При этом, судя по отчетности, ООО является поручителем за материнское ПАО «ГК “Самолет”» на общую сумму 22 млрд руб.