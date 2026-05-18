Сигналы «умных» светофоров в Нижнем Новгороде можно будет видеть через смартфон

Водители смогут видеть сигналы «умных» светофоров в Нижнем Новгороде в реальном времени на экране смартфона. На первом этапе доступны светофоры на проспекте Гагарина, улице Родионова и нескольких улицах в центре города, сообщили в региональном правительстве. В скором времени к системе подключат все умные светофоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Навигатор отображает текущую фазу ближайшего по маршруту светофора и оставшееся время до смены сигнала, что помогает точнее проложить маршрут. Интеграция запущена в рамках соглашения между областным «Центром развития транспортных систем» и компанией «Яндекс». Сервис доступен в «Яндекс Картах» и «Яндекс Навигаторе».

Галина Шамберина