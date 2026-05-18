Мурманская область ввела пакет поддержки контрактников для войск БПЛА
Правительство Мурманской области объявило о новом пакете мер поддержки для военнослужащих, заключающих контракт через регион для службы в войсках беспилотных систем. Единовременная выплата увеличена до 1 млн рублей, еще до 2,5 млн рублей можно получить на жилье и открытие бизнеса. Совокупный объем целевой поддержки может достигать 3,5 млн рублей. Контракт заключается на один год, сообщил губернатор Андрей Чибис.
Контракт заключается ровно на один год
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Войска беспилотных систем — это новые, незаменимые, технологичные подразделения. Наша задача — помочь собрать в них сильную команду профессионалов»,— заявил глава региона.
Региональные меры включают: до 2 млн рублей на открытие собственного дела по проекту «Свой старт», 500 тыс. рублей на покупку или строительство жилья и до 1 млн рублей по программе «Свой дом в Арктике». Жилищные сертификаты можно суммировать.
По информации Министерства обороны, контракт заключается ровно на один год, а перевод в другие подразделения без личного письменного согласия военнослужащего не допускается.