Нижегородский стенд на ЦИПР посвятили 130-летию трамвайного движения

В Нижнем Новгороде 18 мая стартовала XI конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Стенд Нижегородской области в этом году посвятили 130-летию трамвайного движения в России.

Представляя его премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, губернатор Глеб Никитин напомнил, что именно на Нижегородской ярмарке в мае 1896 года во время Всероссийской промышленно-художественной выставки был представлен первый трамвай.

Внутри инсталляции посетители смогут познакомиться с историей становления городского электротранспорта и внедрением современных технологических решений.

