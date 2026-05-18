В Румынии выявили не связанный с лайнером MV Hondius случай хантавируса

Пациент психиатрической клиники в Румынии заразился хантавирусом. Об этом сообщил румынский Национальный институт общественного здоровья. Случай не связан со вспышкой хантавируса на лайнере MV Hondius, отметили специалисты.

Как отмечается в публикации, подтвержденный случай заражения вызван штаммами, циркулирующими в Румынии и Европе. Он не связан с вариантом хантавируса «Андес», распространенным в Южной Америке, который выявили на борту круизного лайнера, заявили в центре общественного здоровья. Больным оказался мужчина, который с июля 2023 года проходит лечение в психиатрической клинике. Как отметили специалисты, он не имел известных контактов с больными или лицами, у которых подозревается заболевание. Проводятся дополнительные лабораторные тесты.

В начале мая вспышку хантавируса зафиксировали на лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Умерли три человека. 10 мая лайнер прибыл на Канарские острова, где пассажиров из 19 стран эвакуировали. Их отправили специальными самолетами в родные страны. ВОЗ сообщала о выявлении 11 случаев заболевания хантавирусом. Из них девять — инфицирование штаммом вируса «Андес».