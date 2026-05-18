Дагестанавтодор предупредил об угрозе обрушения трассы в республике

В Чародинском районе Дагестана дорожники столкнулись не с локальным размывом, а с устойчивым оползневым процессом, который угрожает участку автодороги Цуриб–Арчиб, сообщили в «Дагестанавтодоре».

По данным ведомства, с октября 2025 года на прилегающем к дороге верховом склоне площадью более 12 тыс. кв. м идет активное смещение грунта. Весенние осадки лишь усилили разрушение, и ведомство уже говорит о риске обрушения не только склона, но и самой трассы, которая обеспечивает связь с высокогорными селами района.

Проблема обострилась 11 мая, когда река Рисор размыла подход к временному мосту на участке Цуриб–Арчиб. После этого без транспортного сообщения остались восемь сел: Шалиб, Алчуниб, Арчиб, Кесериб, Хилих, Хитаб, Калиб и Кубатль. 13 мая движение пытались восстановить по временной схеме, но вода снова повредила дорогу. Позднее «Дагестанавтодор» сообщил, что проезд для жителей обеспечивали только в аварийном режиме и с постоянной расчисткой оползневых масс, однако удержать трассу в прежнем виде уже не удалось.

К 16 мая число населенных пунктов, отрезанных от транспортного сообщения в Дагестане, выросло до девяти после того, как в Агульском районе оползень перекрыл дорогу к селу Фите. Вечером того же дня проезд к Фите восстановили, а к утру 17 мая в республике не осталось полностью заблокированных населенных пунктов. При этом, по сообщению дорожного ведомства, закрытыми с объездами оставались 15 участков дорог, где шли аварийно-восстановительные работы.

Ситуация в Чародинском районе стала частью более широкой майской волны разрушений на горных дорогах Дагестана. По официальным сообщениям, после паводков в республике восстановили 145 участков автодорог, а на ликвидации последствий работали более 100 единиц техники и свыше 300 дорожных рабочих. Но в горных районах видно, что оперативный ремонт не решает проблему на перспективу: если склон уже ушел в движение, а река подмывает временную переправу, дорогу приходится не чинить точечно, а фактически переносить и проектировать заново.

В случае с трассой Цуриб–Арчиб дорожники уже рассматривают именно такой вариант. Речь идет о реконструкции участка с выносом трассы на противоположный склон, в обход опасной зоны. Для высокогорных сел это означает не только восстановление проезда, но и попытку снять риск повторной изоляции, которая в мае уже несколько раз возникала из-за размывов и оползней.

Станислав Маслаков