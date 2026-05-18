В Чувашии на компенсации оплаты труда и проживания будущих специалистов агропредприятий выделили 2,2 млн руб. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Аграриям Чувашии компенсируют до 90% затрат на студентов в АПК

Возместят до 90% затрат, связанных с расходами на студентов аграрных вузов, и до 30% — на студентов других вузов.

В программу входят будущие ветеринары, зоотехники, агрономы, агроинженеры и другие профильные специальности.

В прошлом году поддержку получили 7 предприятий республики на 1,6 млн руб., практику прошли 36 студентов.

Анна Кайдалова