Астраханская область вошла в топ-3 регионов по числу обращений из-за клещей

С 27 апреля по 10 мая на горячую линию Роспотребнадзора поступило более 54,9 тыс. обращений по поводу клещевых инфекций. Наибольшее количество консультаций, как сообщили в ведомстве, пришлось на Москву, Астраханскую и Кемеровскую области, а также Краснодарский край.

Чаще всего граждан интересовал алгоритм действий при укусе клеща: как его снять, куда обращаться и в какие сроки. По данному факту провели свыше 9 тыс. консультаций. Также в числе популярных тем — вакцинация против клещевого вирусного энцефалита, адреса лабораторий для исследования клещей, применение репеллентов и правила безопасности в лесу и парках.

«В числе востребованных тем оказались применение репеллентов и акарицидных средств, правила поведения в лесу и парке, акарицидные обработки территорий, профилактические мероприятия в летних оздоровительных и других организациях», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в минздраве Астраханской области уточнили «Ъ», что регион не является эндемичным по клещевому энцефалиту. Там добавили, что желающие могут вакцинироваться в поликлинике по месту жительства.

Нина Шевченко