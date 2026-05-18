Скрывавшегося 17 лет в Казахстане жителя Приангарья осудили за убийство

В Иркутской области суд вынес приговор в отношении местного жителя по делу об убийстве, совершенном 17 лет назад. До конца 2024 года обвиняемый скрывался на территории Казахстана.

По версии следствия, 19 апреля 2009 года фигурант дела, находясь в компании знакомых, на парковке гостиницы в Листвянке управлял автомобилем в состоянии опьянения. Он совершал маневры, нарушая общественный порядок. Из-за замечаний со стороны другой компании между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого нападавший нанес удары ножом четырем оппонентам. Все четверо пострадавших были госпитализированы, один из них скончался в больнице.

Иркутянин с места преступления скрылся. С того момента он находился в федеральном розыске. Правоохранители установили, что преступник все это время проживал по поддельным документам на территории Казахстана. По ходатайству следствия он был экстрадирован в Иркутскую область и заключен под стражу.

По решению суда подсудимому назначили 14 лет колонии строгого режима. Его признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

