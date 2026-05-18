В Чувашии выросло число МСП в аграрном секторе

В Чувашии с начала года выросло число малых и средних предприятий в аграрном секторе. По отдельным направлениям темпы роста в регионе превышают среднероссийские, сообщает пресс-центр правительства региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В сегменте выращивания многолетних культур число МСП в республике увеличилось на 33% за четыре месяца, в целом по России — на 12%. В производстве рассады рост составил 15%, тогда как по стране — на 7%. МСП в коневодстве выросло на 5%.

Анна Кайдалова