С лесопромышленников в Башкирии взыскали 53 тысячи рублей за незаконную рубку

Суд взыскал с Ассоциации лесопромышленников Дуванского района 53 тыс. руб. за незаконную рубку леса и повреждение деревьев, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства района установила, что в 2017 году министерство лесного хозяйства республики предоставило Ассоциации лесопромышленников Дуванского района в аренду лесной участок площадью более 19 тыс. га на 49 лет.

По условиям договора арендатор обязан возместить ущерб, причиненный третьими лицами. Во время проверки выявлены факты незаконной рубки леса и повреждения деревьев. Причиненный ущерб оценивается в более чем 53 тыс. руб.

Из-за отказа арендатора добровольно возместить ущерб прокуратура обратилась в суд.

Майя Иванова