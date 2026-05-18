В Татарстане по состоянию на 1 мая на реализацию национальных проектов направили 15 млрд руб. Это составляет 27,8% от годового плана, сообщила пресс-служба Министерства финансов республики.

В Татарстане с начала года на нацпроекты направили 15 млрд рублей

В Татарстане с начала года на нацпроекты направили 15 млрд рублей

Из этой суммы 6,2 млрд руб. выделили на нацпроект «Семья», годовой план выполнен на 35%. Еще 3,3 млрд руб. выделили на «Инфраструктуру для жизни» (17%), 2,4 млрд руб. — на «Молодежь и дети» (32%) и 2 млрд руб. — на «Беспилотные авиационные системы» (100%).

Всего в 2026 году на 11 нацпроектов в республике предусмотрено 53,8 млрд руб., из которых 28,8 млрд руб. поступит из федерального бюджета, остальное — из регионального.

Анна Кайдалова