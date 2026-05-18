Пять человек пострадали при пожаре в многоэтажке в Нальчике

Двое детей и трое взрослых пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме в Нальчике, их госпитализировали. Об этом сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарии.

Дети 2024 и 2011 годов рождения отравились угарным газом, их состояние оценивается как средней тяжести. Один взрослый получил ожоги средней тяжести, двое других отравились угарным газом, их состояние — легкой и средней тяжести.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщили, что пожар локализовали на площади 600 кв. м. На месте работают 62 пожарных и 12 единиц техники. Они проводят разбор конструкций и проливку очагов горения.

Пожар начался в 10:15 на улице Калмыкова. Загорелась квартира на пятом этаже и кровля жилого многоквартирного дома. По факту происшествия региональная прокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований пожарной безопасности и действия ответственных должностных лиц.