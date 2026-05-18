Суд в Башкирии рассмотрит дело о ДТП с тремя погибшими

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело 44-летнего жителя Оренбургской области, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель двух и более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в июле 2025 года обвиняемый на Lada Largus при повороте на перекрестке дороги Уфа — Оренбург столкнулся с машиной Kia Optima, двигавшейся по встречной полосе.

В результате ДТП двое пассажиров Lada скончались на месте происшествия, а водитель Kia Optima — в больнице. Кроме того, здоровью пассажирки иномарки причинен тяжкий вред.

Обвиняемый не признал свою вину.

Майя Иванова