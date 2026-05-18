В Амурской области ввели режим ЧС в лесах из-за пожаров

На всей территории Амурской области введен режим ЧС в лесах из-за сложной пожарной обстановки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Губернатор Василий Орлов подписал соответствующее распоряжение 15 мая.

В 13 муниципальных образованиях Приамурья сохраняется четвертый класс пожарной опасности. За прошедшие сутки пожарные 14 раз выезжали тушить вспыхнувшую сухую растительность. Общая площадь возгораний превысила 280 га. В ликвидации участвовали 56 человек с применением 14 единиц техники.

В 27 муниципалитетах региона действует особый противопожарный режим. Он предполагает полный запрет на использование открытого огня и выжигание сухой травы. Таким же образом следует проводить уборку.

С начала дня 18 мая, по данным МЧС, госинспекторы провели уже более 200 профилактических рейдов. С начала пожароопасного периода в отношении граждан составлено свыше 700 протоколов за нарушение мер пожарной безопасности.