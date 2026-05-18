Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Орске 23 мая ограничат движение транспорта из-за велопробега

В субботу, 23 мая, в Орске с 11:00 (MSK+2) до 14:00 для транспорта закроют проезд между зданием администрации и драмтеатром, и проспект Ленина от ул. Нефтяников до ул. Краматорской. Об этом сообщает администрация города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничения связаны с проведением велопробега. Общественный транспорт в это время будет ходить по временной схеме: пр. Ленина — ул. Нефтяников — ул. Новосибирская — ул. Краматорская, ул. Краматорская — ул. Новосибирская — ул. Чернышева — пр. Ленина, пр. Ленина — ул. Нефтяников — ул. Станиславского — пр. Мира и обратно.

Руфия Кутляева