В Орске 23 мая ограничат движение транспорта из-за велопробега

В субботу, 23 мая, в Орске с 11:00 (MSK+2) до 14:00 для транспорта закроют проезд между зданием администрации и драмтеатром, и проспект Ленина от ул. Нефтяников до ул. Краматорской. Об этом сообщает администрация города.

Ограничения связаны с проведением велопробега. Общественный транспорт в это время будет ходить по временной схеме: пр. Ленина — ул. Нефтяников — ул. Новосибирская — ул. Краматорская, ул. Краматорская — ул. Новосибирская — ул. Чернышева — пр. Ленина, пр. Ленина — ул. Нефтяников — ул. Станиславского — пр. Мира и обратно.

Руфия Кутляева