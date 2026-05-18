Главврача психбольницы в Хотьково обвинили в получении взяток от пациентов

Сергиево-Посадский городской суд отправил в СИЗО до 7 июля главврача психиатрической больницы №5 Алексея Новицкого. Его обвинили в получении взяток, рассказали в пресс-службе судов Подмосковья.

По версии следствия, главврач в 2021-2026 годах получал взятки от пациентов за улучшение условий проживания в больнице. Деньги также получали коллеги Новицкого, допускают следователи. Согласно материалам дела, всего врачам заплатили порядка 650 тыс. руб.

Никита Черненко