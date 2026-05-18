В Росфинмониторинге поддержали регулирование криптообменников наравне с банками

Точки обмена криптовалют на традиционные фиатные деньги (госвалюты) в России должны регулироваться так же жестко, как это происходит в банках, заявил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Отсутствие механизма регулирования, по его словам, остается слабым звеном, которым пользуются преступники.

«Через эту инфраструктуру проще отмывать преступные доходы. Это слабое звено должно быть исключено»,— сказал господин Негляд в интервью «РИА Новости».

Замглавы Росфинмониторинга также напомнил о рассмотрении в Госдуме законопроекта о регулировании оборота криптовалют. Ведомство, уточнил он, поддерживает эту инициативу. «Идея заключается в том, чтобы регулировать точки обмена фиатной валюты на криптовалюту так же, как сейчас регулируются банки»,— отметил Герман Негляд.

Те, кто не будет выполнять требования регулирования, окажутся в серой зоне, считает господин Негляд. Он добавил, что мера также продиктована ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force, FATF). Если страна не выполняет указания, это негативно скажется на ее оценке со стороны организации.

Законопроект о регулировании криптовалют прошел первое чтение в Госдуме в конце апреля. В случае принятия он вступит в силу с 1 июля. Согласно проекту, граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников, среди которых — обменники из реестра Банка России, брокеры и доверительные управляющие. Кроме того, планируется разделить криптоинвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Последние, пройдя тестирование, смогут покупать только наиболее ликвидные криптоактивы.