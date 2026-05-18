ЧЭМК начал ремонт оборудования на нескольких участках

На Челябинском электрометаллургическом комбинате начались капитальные и текущие ремонты на нескольких ключевых производственных участках. Оборудование обновляют в седьмом и восьмом плавильных цехах и в цехе производства электродных масс, сообщает пресс-служба предприятия.

В цехе электродных масс модернизируют печи №17 и №34. Капремонт предполагает практически полную разборку конструкции с последующей сборкой заново. После демонтажа старых элементов и подготовки основания специалисты возводят фундамент, сооружают металлический каркас и выполняют внутреннюю защитную облицовку. Все работы выполняют сами сотрудники ЧЭМК.

Кроме того, на комбинате проводят текущие ремонты на плавильном производстве. В восьмом цехе обновляется облицовка печи №56, а печь №55 готовят к началу восстановительных работ. В седьмом цехе обслуживание печи №41 запланировано на июнь. Такой ремонт предусматривает замену отдельных элементов конструкции без полной перестройки агрегата.