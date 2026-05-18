В Нижнекамске установили личность выгульщика собаки, напавшей на ребенка
В Нижнекамске установили мужчину, который выгуливал собаку, покусавшую девочку. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Сотрудники полиции установили, что 36-летний местный житель выгуливал собаку по просьбе знакомого. Мужчина не смог удержать животное, после чего оно набросилось на девочку.
Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.