В Нижнекамске установили мужчину, который выгуливал собаку, покусавшую девочку. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

В Нижнекамске установили личность выгульщика собаки, напавшей на ребенка

Сотрудники полиции установили, что 36-летний местный житель выгуливал собаку по просьбе знакомого. Мужчина не смог удержать животное, после чего оно набросилось на девочку.

Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

