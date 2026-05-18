Маломерные моторные суда заехали на особо охраняемую природную территорию реки Казанки. На нарушителей составили протоколы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане составили протоколы на гидроциклистов, заехавших в охраняемую зону

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Татарстане составили протоколы на гидроциклистов, заехавших в охраняемую зону

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Административные протоколы составили за отсутствие техосвидетельствования гидроциклов и нарушение правил охраны природных территорий.

Река Казанка имеет статус памятника природы, где движение и стоянка моторных судов запрещены.

Анна Кайдалова