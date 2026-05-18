В Татарстане составили протоколы на гидроциклистов, заехавших в охраняемую зону
Маломерные моторные суда заехали на особо охраняемую природную территорию реки Казанки. На нарушителей составили протоколы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Административные протоколы составили за отсутствие техосвидетельствования гидроциклов и нарушение правил охраны природных территорий.
Река Казанка имеет статус памятника природы, где движение и стоянка моторных судов запрещены.