В МВД рассказали о самом безопасном способе хранения денег

Банковские счета и вклады остаются одними из самых безопасных вариантов хранения сбережений для защиты от мошенников, заявил замначальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Алексей Горяев.

Кроме того, следует установить самозапрет на выдачу кредитов и оформление сим-карт, напомнил господин Горяев. «Но главная линия обороны — это бдительность граждан»,— отметил он в интервью «РИА Новости».

Соблюдение простых правил, по словам Алексея Горяева, позволит существенно снизить риск хищения накоплений со счетов.