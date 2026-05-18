Жителя Удмуртии приговорили к 16 годам колонии за попытку сбыть наркотики в Башкирии

Стерлитамакский городской суд рассмотрел уголовное дело 23-летнего жителя Удмуртии, обвиняемого в покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, один эпизод), организованной группой (ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, 88 преступлений), в крупном размере (ч. 3 ст. 30 — п. «а», п. «г» ч. 4 ст. 228.1, УК РФ, 39 преступлений). Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима и штрафу 700 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Установлено, что подсудимый с неустановленными лицами и двумя сообщниками в составе организованной группы с использованием интернета совершил покушения на незаконный сбыт наркотиков в значительном, крупном и особо крупном размерах. Для преступления они использовали интернет.

В марте 2025 года фигуранты дела расфасовали 127 пакетиков с наркотическим средством и разместили их в Стерлитамакском районе, а оставшуюся часть хранили в автомобиле, квартире и одежде для последующего сбыта. В тот же день подсудимого задержали сотрудники правоохранительных органов.

Он признал вину в полном объеме. Уголовные дела его сообщников выделены в отдельное производство.

Майя Иванова