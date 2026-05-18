В Петербурге из-за национального флага крымских татар задержали руководителя ансамбля

Около тридцати юных артистов детского хореографического ансамбля «Нефес» из Симферополя оказались на грани срыва концерта в Петербурге. Их художественного руководителя доставили в отдел полиции. Причиной стал флаг, который дети развернули во время экскурсии в Петропавловской крепости. Об этом пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.

По информации СМИ, инцидент произошел, когда участники симферопольского хореографического ансамбля «Нефес» в национальных костюмах показали три полотнища: флаг России, флаг Республики Крым и национальный крымско-татарский флаг. Последний привлек внимание полиции — в нем заподозрили запрещенную символику.

В итоге в 43-й отдел доставили троих взрослых сопровождающих, включая руководителя коллектива Севиле Халилову и главу Крымско-татарского общества Петербурга Радиона Эсмедляева. Днем, 18 мая, Севиле Халилова оказалась в Петроградском районном суде.

«Когда я везла детей выступать на благотворительных концертах, я никак не ожидала, что я буду сидеть за экстремизм. Если наш флаг является экстремистским, нужно было наш народ весь предупредить об этом еще в Крыму»,— цитирует издание слова Севиле Халиловой.

До доставления в суд руководитель ансамбля не видела протокола, который на нее был составлен. Как пишет СМИ, речь может идти об экстремизме или о несогласованной уличной акции.

Отметим, что поездка ансамбля была официальной: ее поддержали фонд «Мирные люди», комитет по культуре, а также общественная организация «Жители блокадного Ленинграда». Концерт должен был пройти 18 мая в историческом парке «Россия — моя история». Без руководителя выступление 30 детей в возрасте от 8 до 18 лет оказалось под угрозой срыва.

Карина Дроздецкая