В Оренбуржье возбудили дело о смерти работника нефтегазовой организации

В Первомайском районе возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту смерти работника нефтегазовой организации. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, вечером 13 мая вблизи поселка Ленина во время работ по стравливанию газа из трубопровода произошла его разгерметизация. Оператор нефти и газа получил травму грудной клетки, повлекшую его смерть.

Следователями проведен детальный осмотр места происшествия, изъяты документы, назначены судебные экспертизы.

