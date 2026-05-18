В Оренбуржье возбудили дело о смерти работника нефтегазовой организации

В Первомайском районе возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту смерти работника нефтегазовой организации. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 13 мая вблизи поселка Ленина во время работ по стравливанию газа из трубопровода произошла его разгерметизация. Оператор нефти и газа получил травму грудной клетки, повлекшую его смерть.

Следователями проведен детальный осмотр места происшествия, изъяты документы, назначены судебные экспертизы.

Руфия Кутляева