Суд в Пензе взыскал с подрядчика 4 млн за недостроенный частный дом

Жительница Пензы взыскала с подрядчика более 4 млн руб. за недостроенный дом. Об этом сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

В июне 2024 года истица заключила договор подряда на строительство жилого дома. Работы должны были завершить до 30 ноября того же года. Для оплаты строительства пензенка взяла кредит.

В релизе, однако, уточняется, что индивидуальный предприниматель, который занимался работами, сорвал сроки. Он не сделал несущее перекрытие крыши, кровлю, веранду, крыльцо. Также он не выполнил штукатурные работы и подшивку потолка. Все недостатки были зафиксированы в акте осмотра.

Заказчица пыталась уладить вопрос в досудебном порядке, однако ИП не отвечал на звонки. Тогда женщина обратилась в суд с требованием расторгнуть договор и взыскать стоимость невыполненных работ, расходы на материалы и ремонт, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда и судебные издержки.

Суд первой инстанции удовлетворил иск в полном объеме, взыскав с подрядчика 2,6 млн руб. по основному требованию и более 1,6 млн руб. по дополнительным. Областной суд оставил решение без изменения.

Нина Шевченко