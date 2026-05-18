Фсиновец заслужил большего

Омский областной суд ужесточил приговор бывшему заместителю начальника лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №2 Александру Твардовскому. Он обвинялся в получении взяток от заключенных, и в декабре 2024 года ему назначили пять лет строгого режима и штраф 3 млн руб. По представлению прокуратуры, настоявшей на усилении наказания, тюремщику увеличили срок до восьми лет, штраф — до 3,5 млн руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Бывший сотрудник ФСИН Александр Твардовский продолжает настаивать на своей невиновности по делу о взятках на 1,5 млн руб. и превышении полномочий

Омский областной суд по представлению прокуратуры пересмотрел приговор по делу бывшего замначальника ЛИУ-2 регионального УФСИН Александра Твардовского, который обвинялся в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и десяти эпизодах получения взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Под следствием подполковник внутренней службы оказался в апреле 2022 года. СКР возбудил в отношении него дело. В нем указывается, что замначальника ЛИУ №2 вымогал взятки у только что прибывших заключенных, предварительно выяснив достаток их родственников. Сам тюремщик не рисковал, переговоры вели его доверенные лица из числа зэков.

В случае отказа платить осужденному обещали создать невыносимые условия, угрожая физическими либо дисциплинарными наказаниями.

Согласившиеся с предложением оказывались под покровительством Твардовского: им полагались дополнительные свидания, передачи, телефонные звонки на волю, они без ограничений посещали местный спортзал, свободно передвигались по исправительному учреждению. Согласно информации СКР, с января 2019-го по август 2021 года родственники осужденных передали тюремщику деньги, стройматериалы и сантехнику на сумму около 1,5 млн руб. На них он отремонтировал служебный кабинет, начал строительство загородного коттеджа. Обвиняемый отрицает претензии следствия.

В декабре 2024 года Советский райсуд признал бывшего замначальника ЛИУ-2 виновным и применил ст. 64 УК РФ, которая позволяет назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией инкриминируемых ему статей УК. В итоге Александр Твардовский получил пять лет колонии строгого режима и штраф 3 млн руб.

В апреле 2025 года Омский областной суд оставил приговор без изменения, а апелляции сторон защиты и обвинения — без удовлетворения. Однако прокуратуре удалось добиться пересмотра дела. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, указав на ряд недочетов, вернул его в Омский облсуд.

«Оставлены без внимания способы получения взяток путем привлечения к своей преступной деятельности осужденных, отбывающих наказание и действующих в качестве посредников в их получении, систематичность получения денег Твардовским в качестве взяток, да еще и с их вымогательством, когда он обещал, в случае непередачи ему требуемых сумм, принять меры для создания негативных условий отбывания наказания и создавал их для ряда осужденных»,— говорится в решении.

Как рассказали в прокуратуре Омской области, по результатам повторного рассмотрения бывшему замначальника ЛИУ-2 увеличили срок с пяти лет до восьми, штраф — с 3 млн руб. до 3,5 млн руб. Также его лишили специального звания подполковника внутренней службы.

Константин Воронов