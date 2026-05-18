Сбербанк предоставил Кузбассу 13,5 млрд рублей кредитных средств

Министерство финансов Кемеровской области (Кузбасса) по итогам электронных аукционов привлечет возобновляемые кредитные линии ПАО «Сбербанк» на общую сумму 13,5 млрд руб., следует из протоколов на портале госзакупок.

Две кредитные линии предусматривают лимит до 5 млрд руб. каждая, еще одна — до 3 млрд руб. Стоимость контрактов составила: два — по 875 млн руб. и еще один — 630 млн руб. Срок погашения кредитов указан не позднее 8 и 21 сентября 2027 года. На участие в конкурсах подана лишь одна заявка от Сбербанка.

Процентная ставка — плавающая, в размере ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на дату первой выдачи кредита, плюс надбавка в размере 2,5%. Полученные средства направят на погашение имеющихся долговых обязательств.

Основные параметры областного бюджета на 2026 год с учетом внесенных в апреле изменений составляют: доходы — 196,3 млрд руб. (увеличены на 1,5 млрд руб.), расходы — 222,9 млрд руб. (увеличены почти на 3 млрд руб.), дефицит — 26,6 млрд руб. (вырос на 1,5 млрд руб.).

