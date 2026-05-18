После гибели двух граждан в пожаре в Удмуртии проведут доследственную проверку

СУ СКР по Удмуртии организовало доследственную проверку по факту гибели в пожаре двух местных жителей в деревне Унтем в Игринском районе по признакам причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК). Предположительная причина пожара — неисправность электрооборудования. Об этом сообщает пресс-лужба ведомства. На месте обнаружены тела проживавших в доме 60-летнего мужчины и 64-летней женщины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЕДДС Игринского района Фото: ЕДДС Игринского района

Следователи провели осмотр пепелища, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы для определения причин возгорания.

Напомним, пожар произошел в ночь с 17 на 18 мая. Огонь распространился на площади 168 кв. м. Были уничтожены деревянный жилой дом с крыльцом и надворные постройки, повреждена баня и дровяник.